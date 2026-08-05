Москва5 авгВести.Поезда дальнего следования на сегодняшний день двигаются хуже, чем во времена Советского Союза, что говорит о назревшем времени для реконструкции. Это следует из интервью мэра г. Москвы, лидера предвыборного списка партии "Единая Россия" С.С. Собянина генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову.
Собянин отметил, что Россию сложно представить без железных дорог. По его словам, высокоскоростные магистрали, которые строятся сегодня, — это просто вторая реинкарнация железных дорог, второй этап их развития.
Высокоскоростные магистрали не только ускоряют пассажирское движение, но и освобождают колею для грузовых перевозок и в целом объединяют и грузовые, и пассажирские перевозки уже на другом уровне. Сегодня грузовая колея и пассажирская — все в одном месте. Если вы ездили на поездах дальнего следования, то, к сожалению, они сегодня двигаются не лучше, а скорее всего хуже, чем даже в советское время. Конечно, назрело время реконструкции, изменения этой ситуациисказал Собянин