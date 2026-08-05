Собянин: поезда дальнего следования сегодня двигаются хуже, чем в СССР Собянин заявил, что поезда дальнего следования сейчас двигаются хуже, чем в СССР

Москва5 авг Вести.Поезда дальнего следования на сегодняшний день двигаются хуже, чем во времена Советского Союза, что говорит о назревшем времени для реконструкции. Это следует из интервью мэра г. Москвы, лидера предвыборного списка партии "Единая Россия" С.С. Собянина генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову.

Собянин отметил, что Россию сложно представить без железных дорог. По его словам, высокоскоростные магистрали, которые строятся сегодня, — это просто вторая реинкарнация железных дорог, второй этап их развития.