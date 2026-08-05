Собянин не согласен, что Москва хорошо живет за счет регионов Собянин: Москва остается крупнейшим донором российской экономики

Москва5 авг Вести.Мэр г. Москвы, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С.С. Собянин не согласился с утверждением, что столица развивается за счет других регионов страны. В интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову он заявил, что вопрос о том, кто кого кормит, некорректен, поскольку все территории связаны общей экономикой.

Сергей Собянин отметил, что на территории Москвы производится более 20% валового продукта страны. Столица отличается высокой концентрацией производств, технологий, услуг и ресурсов, что отражается на формировании бюджетных потоков.

По его словам, значительная часть налоговых и внебюджетных платежей, поступающих с территории Москвы, направляется в федеральный бюджет. Именно эти средства в том числе позволяют реализовывать поддержку регионов и национальные проекты.

Поэтому Москва является крупнейшим в стране донором федерального бюджета, и через структуру, через систему федерального бюджета и трансфертов поддерживая другие регионы, которым такая помощь нужна сказал Сергей Собянин

Он добавил, что перераспределение доходов через федеральную бюджетную систему является естественным процессом для единой страны, позволяющим помогать регионам, которым требуется дополнительная поддержка.