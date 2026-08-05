Москва5 авг Вести.Москва является мировым лидером по динамике развития общественного транспорта. Об этом мэр г. Москвы, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С.С. Собянин заявил в интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову.

Собянин добавил, что столица делится своими наработками с регионами, выстраивает транспортную систему и стратегию развития транспорта.

Москва действительно является лидером в развитии общественного транспорта не только в России — она мировой лидер по динамике развития общественного транспорта. И мы, конечно, с большим удовольствием делимся с регионами своими наработками. Сама система транспортной работы по отношению к автобусам, когда задается четкий интервал движения, единый тариф, единый стандарт на общественный транспорт, она тоже продвигается в регионы сказал Собянин

Ранее стало известно, что число поездок на наземном транспорте в Москве достигло рекордных 5 млн.