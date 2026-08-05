Москва5 авг Вести.Через столицу проходит около 60% всех пригородных железнодорожных перевозок России, поэтому развитие Центрального транспортного узла имеет значение для экономики всей страны. Об этом заявил в интервью мэр г. Москвы, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С.С. Собянин генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову.

Отвечая на вопрос о развитии проектов, реализуемых совместно с РЖД, включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД), Собянин отметил, что транспортный узел столицы обслуживает не только жителей Москвы. По его словам, через Москву проходит большая часть пассажиров дальнего следования, а Московский авиационный транспортный узел остается одним из крупнейших в стране.

Транспортный узел – это не только про москвичей, это во всей стране, потому что 60% пригородных перевозок идет через Москву… Московский транспортный узел – один из крупнейших, перевозит большую часть пассажиров нашей страны. Поэтому развитие Московского транспортного узла - а мы его сейчас называем не Московский, Центральный транспортный узел страны, - оно очень важно для экономики страны в целом и для всех граждан сказал Собянин

Он добавил, что развитие пригородного железнодорожного сообщения повышает транспортную доступность для жителей всей России. По словам Собянина, сеть Московских центральных диаметров продолжит расширяться – маршруты планируется продлить до регионов, расположенных в периметре Московской области.