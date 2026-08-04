Собянин заявил о планах дотянуть МЦД до соседних с Москвой областей Мэр Москвы хочет продлить МЦД до Тульской, Владимирской и Ярославской областей

Москва4 авг Вести.Московские центральные диаметры (МЦД) планируется продлить до Тульской, Владимирской и Ярославской областей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

У нас в планах – продлить МЦД до всех регионов, которые находятся по периметру Московской области. Это еще 10 миллионов человек, это Тульская, Владимирская, Ярославская области и так далее сказал Собянин, выступая на XII Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Его слова приводит "Москва 24"

Градоначальник обратил внимание на то, что эти планы реальны и осуществляются совместно с правительством России. При этом он признал, что это тяжелые и сложные проекты.

На всех станциях МЦД к концу текущего года предполагается сделать возможной оплату по биометрии. На сегодняшний день такой способ оплаты доступен на МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-4.