Сергей Собянин выступил с инициативой перенести платежи регионов по кредитам

Мэр Москвы Собянин предложил отсрочить погашение бюджетных кредитов регионами Сергей Собянин выступил с инициативой перенести платежи регионов по кредитам

Москва13 июл Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с инициативой перенести сроки погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам. Предложение было озвучено перед церемонией подписания соглашений о сотрудничестве с Тверской и Белгородской областями.

Инициативу представят президенту, отметил столичный градоначальник, являющийся также членом Бюро Высшего совета "Единой России" и возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление".

Ранее правительство с помощью бюджетных кредитов перекрывало эти проблемы для того, чтобы регионы могли стабильно выстраивать свою бюджетную политику, включая выполнение национальных проектов, инвестиционных проектов, развитие промышленности, экономики и так далее отметил Собянин

Сегодня, по его словам, это является проблемой и для федерального бюджета. Поэтому с правительством обсуждается вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов.

Это в общей сумме около 300 миллиардов рублей на три года, уточнил Собянин.

Речь идет о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам, наступающих в 2027–2029 годы, на 2031–2033 годы, проинформировали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.