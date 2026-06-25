Правительство сократит долги регионов перед федеральным бюджетом Мишустин: правительство сократит долги регионов перед федеральным бюджетом

Москва25 июн Вести.Правительство сократит долги ряда регионов перед федеральным бюджетом на 50 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство ведет системную работу по реализации поставленных задач. Сегодня сократим почти на 50 млрд рублей обязательства перед федеральным бюджетом еще восьми регионов заявил глава российского правительства на заседании кабмина

В число этих регионов войдут Волгоградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская, Челябинская области и Удмуртия.

Ранее Мишустин поручил выделить регионам деньги на восстановление дорог после ЧС.