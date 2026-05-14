Москва14 мая Вести.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил предоставить возможность списать две трети задолженности по бюджетным кредитам еще шести регионам страны. Об этом глава правительства заявил на заседании кабинета министров в четверг, 14 мая.

По словам Мишустина, в 2025 году такой возможностью воспользовались около 60 субъектов Российской Федерации, их долговая нагрузка сократилась на 230 млрд рублей.

В текущем году уже почти 50 регионов на сумму свыше 155 млрд рублей. Сегодня также предлагается списать выплаты еще шести областям. Это Архангельская, Калужская, Липецкая, Оренбургская, Смоленская и Тульская области. Подтверждение целевого использования ими средств получено, они смогут сэкономить более чем 19 млрд рублей сказал премьер

Мишустин также добавил, что подобные решения будут приниматься и в дальнейшем по мере поступления запросов от регионов. Но это будет возможно только в том случае, если освободившиеся ресурсы будут направлены на совершенствование условий жизни, работы на местах, а также на выполнении приоритетных задач и планов, подытожил глава правительства.