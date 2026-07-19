Собянин: станции метро "Липецкую" и "Лебедянскую" начали строить в Москве

Собянин: в Москве начали строить еще две станции Бирюлевской линии метро Собянин: станции метро "Липецкую" и "Лебедянскую" начали строить в Москве

Москва19 июл Вести.В Москве начали строить еще две станции Бирюлевской линии метрополитена — "Липецкую" и "Лебедянскую". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На обоих участках специалисты создают форшахты и возводят ограждающие конструкции уточнил глава города в канале МАХ

По информации мэра столицы, на "Липецкой" идет подготовка к созданию новой сети дождевой канализации и временной автомобильной дороги на период строительства. Также на участке ведется вынос инженерных коммуникаций.

На время возведения "Лебедянской" планируется расширить объездную дорогу, которая ведет на дублер Липецкой улицы.