Москва2 июнВести.Для Бирюлевской линии метрополитена начали прокладывать пятый тоннель. Работы стартовали на участке между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что длина тоннеля составит полтора километра.
Началась проходка левого перегонного тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" Бирюлевской линии метронаписал градоначальник в своем канале MAX
Тоннель будет пролегать под действующими тупиками станции "ЗИЛ" Троицкой линии, железнодорожными путями и посадочной платформой МЦК ЗИЛ.
Работы планируется завершить в 2027 году.