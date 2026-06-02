На Бирюлевской линии метрополитена Москвы начали прокладывать пятый тоннель

Москва2 июн Вести.Для Бирюлевской линии метрополитена начали прокладывать пятый тоннель. Работы стартовали на участке между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что длина тоннеля составит полтора километра.

Началась проходка левого перегонного тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" Бирюлевской линии метро написал градоначальник в своем канале MAX

Тоннель будет пролегать под действующими тупиками станции "ЗИЛ" Троицкой линии, железнодорожными путями и посадочной платформой МЦК ЗИЛ.

Работы планируется завершить в 2027 году.