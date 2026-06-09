В Москве продлят Филевскую и Сокольническую линии метро

Филевская и Сокольническая линии метро Москвы станут длиннее В Москве продлят Филевскую и Сокольническую линии метро

Москва9 июн Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил своем канале в MAX о продлении двух линий столичного метрополитена - Филевской и Сокольнической.

Филевская ветка вырастет примерно на 12 км и пойдет от "Кунцевской" до Сколково. Здесь возведут пять новых станций - "Верейская", "Сколковское шоссе", "Марфино", "Сколково" и "Медицинский центр".

Строительство нового участка метрополитена позволит охватить территорию четырех районов: Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевское и Можайский сказано в сообщении

Сокольническую линию продлят в Ярославский район. На новом участке запланировано строительство двух станций — "МГСУ" и "Ярославская" ("Холмогорская").