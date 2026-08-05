Собянин заявил о плане внедрить сервис МЭШ еще в 11 регионов до конца года

Собянин: сервис МЭШ будет внедрен еще в 11 регионов до конца года Собянин заявил о плане внедрить сервис МЭШ еще в 11 регионов до конца года

Москва5 авг Вести.Сервис "Московская электронная школа" (МЭШ) до конца 2026 года планируется внедрить еще в 11 крупных регионов России. Это следует из интервью мэра г. Москвы, лидера предвыборного списка партии "Единая Россия" С.С. Собянина генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову.

Собянин отметил, что школьное образование, которое можно получить в Москве, считается одним из лучших не только в России, но и в мире.

Мы находимся в пятерке ведущих образовательных систем всего мира заметил Собянин

Он отметил важность не только знаний в области математики или физики, но и понимания предмета, понимания сути происходящих событий.

Но это не значит, что мы должны держаться за свои знания и каким-то образом ограждать себя от других регионов. Наоборот, мы активно делимся своим опытом … Я думаю, что уже до конца года он (сервис МЭШ. — Прим. ред.) будет внедрен в 11 регионах, в крупных регионах сказал Собянин

Сервис, в частности, поможет учителям в выстраивании уроков с использованием электронных дневников и журналов.