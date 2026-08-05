Москва5 авг Вести.Внедрение технологий умного города, включая видеонаблюдение, искусственный интеллект и системы распознавания лиц, существенно повысило эффективность борьбы с преступностью, заявил мэр Москвы, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С.С. Собянин в интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову.

По словам Собянина, за последние годы в Москве в десятки раз снизилось количество угонов автомобилей, грабежей и квартирных краж. Он отметил, что основная заслуга в этом принадлежит правоохранительным органам, однако без современных технологий справиться с задачами в масштабах мегаполиса было бы невозможно.

Многие виды преступлений, такие как угон машин, они стали больше уже экзотикой, то есть это какие-то фрики уже, которые не понимают, что их все равно найдут, задержат, и это преступление будет раскрыто сказал Собянин

Он также добавил, что системы видеонаблюдения и аналитики используются не только в Москве. В частности, комплекс "Сфера", обеспечивающий работу видеонаблюдения на крупнейших транспортных объектах, внедрен в 60 регионах России.

За последний год с помощью этой системы было задержано более 30 тысяч преступников, находящихся в федеральном розыске. То есть эта система уже работает не только на город Москву, но и на другие регионы подчеркнул Собянин

Он заключил, что совместная работа Москвы и других регионов необходима, поскольку преступники перемещаются между территориями, а обеспечение безопасности требует единого подхода.