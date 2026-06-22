Москва22 июнВести.Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов на столицу, сообщил в мессенджере MAX мэр Москвы Сергей Собянин.

В общей сложности за сутки зенитчики перехватили 84 вражеских беспилотника.

За прошедшие сутки отбита очередная атака вражеских беспилотников. Силами ПВО только на подлете к Москве сбито 84 БПЛА

говорится в заявлении столичного градоначальника

По данным Сергея Собянина, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.