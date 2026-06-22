Москва22 июнВести.Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов на столицу, сообщил в мессенджере MAX мэр Москвы Сергей Собянин.
В общей сложности за сутки зенитчики перехватили 84 вражеских беспилотника.
За прошедшие сутки отбита очередная атака вражеских беспилотников. Силами ПВО только на подлете к Москве сбито 84 БПЛАговорится в заявлении столичного градоначальника
По данным Сергея Собянина, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.