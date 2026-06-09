Собянин: четыре дрона сбито на подлете к Москве с начала суток

За день на подлете к Москве уничтожено четыре беспилотника Собянин: четыре дрона сбито на подлете к Москве с начала суток

Москва9 июн Вести.Средства ПВО Министерства обороны России отразили атаку еще двух беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Отражена атака двух БПЛА, летевших на Москву написал Сергей Собянин

Отмечается, что в настоящее время на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

За сегодняшний день противовоздушная оборона ликвидировала уже четыре БПЛА на подлете к столице.