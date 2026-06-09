Москва9 июнВести.Средства ПВО Министерства обороны России отразили атаку еще двух беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Отражена атака двух БПЛА, летевших на Москвунаписал Сергей Собянин
Отмечается, что в настоящее время на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
За сегодняшний день противовоздушная оборона ликвидировала уже четыре БПЛА на подлете к столице.