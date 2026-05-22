Собянин сообщил о ликвидации четвертого БПЛА на подлете к Москве

Москва22 мая Вести.Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве, об этом утром 22 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, число сбитых дронов достигло четырех с начала суток.

Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны написал градоначальник в личном канале МАХ

В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее Собянин сообщал о трех сбитых БПЛА.