Москва22 маяВести.Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве, об этом утром 22 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, число сбитых дронов достигло четырех с начала суток.
Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Миноборонынаписал градоначальник в личном канале МАХ
В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Ранее Собянин сообщал о трех сбитых БПЛА.