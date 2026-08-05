Собянин рассказал о способах контроля мигрантов в Москве Собянин рассказал об эксперименте по контролю за миграционными потоками в Москве

Москва5 авг Вести.В Москве успешно работает система полного контроля за миграционными потоками. Об этом мэр г. Москвы, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С.С. Собянин заявил в интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову.

По словам мэра Москвы, было получено согласие президента на проведение эксперимента в области контроля за миграционными потоками в Москве.

В чем он заключается? Контроль над въездом в страну, контроль за перемещением внутри региона и поиск преступников, совершивших те или иные правонарушения. На границе сегодня с помощью Москвы вместе с коллегами из ФСБ, МВД создана система биометрического контроля, когда любой мигрант, проходя через границу, оставляет свою биометрию, отпечатки пальцев и цифровую фотографию, по которому его всегда дальше можно будет идентифицировать. Более того, в систему закладываются все сведения о правонарушителях, которые не имеют права пересекать границу или при пересечении они должны были будут задержаны, такую систему мы внедрили сказал Собянин

Мэр отметил, что такую систему распространят на 11 других регионов РФ, во всех крупных транспортных и авиационных узлах.

Внутри города создана специальная программа под названием "Амина", которая закачивается в телефон мигранта, и мы в постоянном режиме, в режиме онлайн понимаем, где он находится. Если у него эта программа не работает, мы считаем, что он нарушил миграционный режим и подлежит высылке. Таким образом, мы знаем все его перемещения и днем, где он работает и находится, и ночью, где он ночует… Ну и третье — это система сбора генома, когда у всех мигрантов при выдаче патента берется геномная информация и преступления, которые были совершены там 10 лет тому назад, с помощью этого сегодня многие раскрываются. Таким образом, мы усилили контроль на границе внутри региона и усилили возможности правоохранительных органов по поиску преступника заявил Сергей Собянин

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон, существенно расширяющий перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранным гражданам грозит выдворение из страны.