Москва22 мая Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин является грамотным и эффективным руководителем, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в ходе встречи с выпускниками программы "Время героев" в Кремле.

Глава государства обратился к участнику программы, который работает на предприятии беспилотных летательных аппаратов, подконтрольном правительству столицы.

Сергей Семенович очень грамотный руководитель, опытный и эффективный, и вокруг себя собирает таких людей. Поэтому, если вы попали в такую команду, это уже знак того, что вы прошли через такой серьезный отбор, и это говорит об уровне вашей подготовки подчеркнул Путин

Он также отметил эффективность российских беспилотников, в частности дрон-перехватчик "Елка".