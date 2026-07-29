Москва29 июлВести.Москва в девятый раз лидирует в Рейтинге инновационного развития российских субъектов, свидетельствуют данные Института статистических исследований и экономики знаний, с которым ознакомилось РИА Новости.
Москва в девятый раз возглавила Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. В первую пятерку по значению Российского регионального инновационного индекса вошли и Татарстан, Томская, Нижегородская области и Санкт-Петербургследует из документа
Поднялись в рейтинге Иркутская и Ленинградская области, Крым, Приморье, Тюменская область, Хабаровский край и Республика Алтай, Кемеровская и Воронежская области.