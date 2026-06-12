Москва12 июн Вести.Москва, Свердловская и Новосибирская области возглавили рейтинг самых везучих регионов России, рассказали РИА Новости в компании "Столото".

За пять месяцев текущего года россияне выиграли в лотерею более 8,7 миллиарда рублей.

Тройка самых везучих регионов по итогам пять месяцев 2026 года: Москва (1,096 млрд рублей), Свердловская область (621,8 млн рублей), Новосибирская область (514,4 млн рублей) следует из аналитики компании

Лидерами по лотерейным миллионерам стали Москва (41), Подмосковье (16), Санкт-Петербург (12).