Житель Москвы за полгода суммарно выиграл в лотереях более 25 млн рублей За полгода москвич суммарно выиграл в лотереях более 25 млн рублей

Москва30 июл Вести.Более 25 млн рублей суммарно выиграл в лотереях от "Столото" житель Москвы. На это ему понадобилось около полугода, сообщает РБК Life со ссылкой на пресс-службу крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей.

Олег Б. стал обладателем суперприза в размере 24 629 478 руб. в 172133-м тираже лотереи "Все или ничего", не угадав ни одного числа. По словам мужчины, он приобрел билет в приложении "Столото" после рабочего дня и выбрал именно лотерею "Все или ничего", в которой участвовал редко.

До этого в 25119-м тираже лотереи "Рапидо Ультра" он выиграл 700 тыс. руб.

Миллионер считает, что секрет успеха - в везении и поддержке близких. Куда он потратит выигрыш, победитель еще не решил. Олег работает строителем, свободное время проводит на даче, занимается хозяйством. Любит кататься на снегоходе и велосипеде. У победителя двое внуков, которые приезжают к дедушке на каникулы из другого города.