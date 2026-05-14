Житель Курской области выиграл 42 миллиона рублей, не угадав ни одного числа

Москва14 мая Вести.Житель Курской области Александр Гламаздин выиграл суперприз 41 900 499 рублей в 145457 тираже лотереи "Забава от Русского лото". Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Столото".

Суперприз можно получить, угадав 12 чисел из 24 либо не угадав ни одного. Александр не угадал ни одного числа, хотя, выбирая числовую комбинацию, стремился к обратному.

Победитель рассказал, что регулярно покупал билеты в мобильном приложении. Увидев сумму выигрыша, он не поверил своим глазам и до сих пор с трудом верит в удачу.

По образованию Александр столяр, последние 10 лет работает садовником. Часть выигрыша он собирается потратить на приобретение жилья, другую - направить в инвестиции.