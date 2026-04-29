Слесарь из Владимирской области выиграл 56 млн рублей благодаря пауку Слесарю из-под Владимира принес выигрыш в 56 млн паук в ванной

Москва29 апр Вести.Слесарь из Владимирской области выиграл в лотерею 56 миллионов рублей. Билеты он решил приобрести после того, как увидел утром в ванной большого паука, считающегося предвестником денег, передает РИА Новости со ссылкой на распространителя всероссийских гослотерей "Столото".

Там уточнили, что суперприз в размере 56 117 477 рублей разыгрывался в ходе 171453 тиража государственной лотереи "Все или ничего". Согласно ее правилам, надо было угадать 12 чисел из 24 или не угадать ни одного.

Победителем стал слесарь из Владимирской области Евгений. … <Он> не угадал ни одного числа говорится в сообщении

Позже выяснилось, что в ночь перед крупным выигрышем мужчине приснился сон о лотерейной победе, а утром в ванной он увидел большого паука, который, согласно народной примете, считается предвестником денег.

Вдохновленный этими знаками, Евгений купил несколько билетов, а вечером, напоследок, приобрел еще один. И именно этот последний билет принес жителю Владимирской области суперприз, рассказали в пресс-службе "Столото".