В США неизвестный сорвал джекпот в лотерее на 800 миллионов долларов

Американец выиграл 800 миллионов долларов в лотерею В США неизвестный сорвал джекпот в лотерее на 800 миллионов долларов

Москва30 июл Вести.Неизвестный в США выиграл 800 миллионов долларов (примерно 63 миллиарда рублей) в лотерею Mega Millions, сообщает New York Post.

Выигрышный билет был куплен во Флориде. В нем совпали все шесть выпавших чисел, а также золотой мега-шар с номером 12.

Обладатель билета лотереи Mega Millions из Флориды выиграл джекпот в размере около 800 миллионов долларов. Это самый крупный в 2026 году и десятый по величине за всю историю игры пишет издание

Победитель пока остается неизвестным. Счастливчику предоставят выбор: он может получать ежегодные выплаты в течение 30 лет или единовременно забрать наличными 344,2 миллиона долларов (около 27 миллиардов рублей) до вычета налогов.

Шанс победить в обновленной версии Mega Millions составлял 1 к 290 миллионам. Прошлый рекорд лотереи размером в 1,6 миллиарда долларов также выиграли во Флориде в августе 2023 года.

Ранее стало известно, что в Москве местный житель за полгода суммарно выиграл в лотереях более 25 миллионов рублей.