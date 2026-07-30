Москва30 июлВести.Неизвестный в США выиграл 800 миллионов долларов (примерно 63 миллиарда рублей) в лотерею Mega Millions, сообщает New York Post.
Выигрышный билет был куплен во Флориде. В нем совпали все шесть выпавших чисел, а также золотой мега-шар с номером 12.
Обладатель билета лотереи Mega Millions из Флориды выиграл джекпот в размере около 800 миллионов долларов. Это самый крупный в 2026 году и десятый по величине за всю историю игрыпишет издание
Победитель пока остается неизвестным. Счастливчику предоставят выбор: он может получать ежегодные выплаты в течение 30 лет или единовременно забрать наличными 344,2 миллиона долларов (около 27 миллиардов рублей) до вычета налогов.
Шанс победить в обновленной версии Mega Millions составлял 1 к 290 миллионам. Прошлый рекорд лотереи размером в 1,6 миллиарда долларов также выиграли во Флориде в августе 2023 года.
Ранее стало известно, что в Москве местный житель за полгода суммарно выиграл в лотереях более 25 миллионов рублей.