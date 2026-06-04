Житель Брянской области рассказал, как смог выиграть в лотерею два раза подряд Житель Брянской области "без особых предчувствий" дважды выиграл в лотерею

Москва4 июн Вести.Житель Брянской области по имени Александр, работник транспортной безопасности, два раза подряд стал победителем лотереи, причем во второй раз выиграл 13,5 миллиона рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".

Счастливчик рассказывает, что играет в лотереи нечасто - по настроению заходит в приложение и выбирает билеты на удачу. Незадолго до выигрыша мужчина приобрел пять билетов, которые принесли ему 200 тысяч рублей. Определенной стратегии игры у Александра нет: он всегда выбирает билеты на главной странице приложения через "плюс" отметили в пресс-службе

В следующий раз мужчина купил всего один билет. О выигрыше он узнал из уведомления в приложении.

По словам Александра, накануне выигрыша у него не было особых предчувствий или примет, которые сулят финансовое благополучие, как это бывает у многих победителей лотерей.

На выигранную сумму мужчина решил купить автомобиль, а также закрыть ипотеку.