Москва5 июлВести.Американец из штата Иллинойс выиграл $1,3 млн в лотерее, победителем которой он уже становился 15 лет назад, пишет газета The New York Post (NYP).
Счастливчик намерен купить новый дом, а также отложить деньги на пенсию себе и своей супруге, отмечает NYP.
Забавно, я ведь выиграл $45 тыс. в этой же игре 15 лет назад, когда она называлась Little Lottoприводит NYP слова мужчины
Он изначально хотел купить напиток на автозаправочной станции, но затем решил приобрести лотерейный билет.
Между тем жительница Воронежской области Галина Абдуллаева выиграла в лотерею "Рапидо Ультра" 16,8 млн руб.