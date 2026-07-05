NYP: американец дважды выиграл в одной и той же лотерее

Американец дважды выиграл в лотерею за последние 15 лет NYP: американец дважды выиграл в одной и той же лотерее

Москва5 июл Вести.Американец из штата Иллинойс выиграл $1,3 млн в лотерее, победителем которой он уже становился 15 лет назад, пишет газета The New York Post (NYP).

Счастливчик намерен купить новый дом, а также отложить деньги на пенсию себе и своей супруге, отмечает NYP.

Забавно, я ведь выиграл $45 тыс. в этой же игре 15 лет назад, когда она называлась Little Lotto приводит NYP слова мужчины

Он изначально хотел купить напиток на автозаправочной станции, но затем решил приобрести лотерейный билет.

Между тем жительница Воронежской области Галина Абдуллаева выиграла в лотерею "Рапидо Ультра" 16,8 млн руб.