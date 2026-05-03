Маленькая птица помогла мужчине выиграть в лотерею 66 млн рублей В США мужчина выиграл в лотерею 66 млн рублей благодаря птице

Москва3 мая Вести.Житель США выиграл в лотерею 879 тысяч долларов (66 млн рублей) и считает, что его удаче поспособствовала маленькая птичка. Информация об этом опубликована в издании People.

Необычная история произошла с мужчиной из штата Огайо.

Мужчина, обедавший в своей машине, заметил, как воробей залетел в салон и сел на пол со стороны пассажирского сиденья. Счастливчик воспринял это как знак сказано в материале

После этого мужчина купил три лотерейных билета. Первый билет ему ничего не принес, а благодаря второму мужчина понял, что выиграл 120 тысяч долларов (8 млн рублей). Он тут же позвонил жене, чтобы обрадовать ее.

Дома супруга изучила билет и поняла, что на самом деле муж выиграл ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч долларов (749 тысяч рублей) в течение 20 лет. В общей сложности он мог получить 2,4 млн долларов (180 млн рублей). Но мужчина выбрал единовременную выплату.

Семья пока не решила, как лучше использовать свое состояние. Семейная пара хочет обратиться за советом к финансовому консультанту, средства они пока отложили.

Ранее в "Столото" сообщили, что постоянный победитель лотерей из Москвы выиграл еще 33 млн рублей.