Пожилая женщина выиграла более 16,8 млн рублей в лотерею

Пенсионерка из Воронежской области стала миллионершей, выиграв в лотерею Пожилая женщина выиграла более 16,8 млн рублей в лотерею

Москва3 июл Вести.Жительница Воронежской области Галина Абдуллаева выиграла в лотерею "Рапидо Ультра" более 16,8 млн рублей. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж".

Галина – бабушка семерых внуков. Она работает кассиром-операционистом в медцентре. Билеты купил прямо перед розыгрышем, а числа отметила наугад.

Позже в личном кабинете Галина увидела выигрыш – от волнения она даже не сразу разобрала точную сумму суперприза говорится в сообщении

Все свободное время женщина посвящает семье. На выигранные средства она планирует помогать финансово своим близким.