Москва3 июлВести.Жительница Воронежской области Галина Абдуллаева выиграла в лотерею "Рапидо Ультра" более 16,8 млн рублей. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж".
Галина – бабушка семерых внуков. Она работает кассиром-операционистом в медцентре. Билеты купил прямо перед розыгрышем, а числа отметила наугад.
Позже в личном кабинете Галина увидела выигрыш – от волнения она даже не сразу разобрала точную сумму суперпризаговорится в сообщении
Все свободное время женщина посвящает семье. На выигранные средства она планирует помогать финансово своим близким.