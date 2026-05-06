Жительница Урала выиграла в лотерею от "Столото" почти 23 млн рублей

Выигрыш жительницы Урала в лотерее после вещего сна составил почти 23 млн рублей Жительница Урала выиграла в лотерею от "Столото" почти 23 млн рублей

Москва6 мая Вести.Победительницей тиража лотереи от "Столото" "Рапидо Про" стала жительница города Лесной Свердловской области Наталья Плеханова. Об этом сообщил официальный распространитель всероссийских государственных лотерей.

Суперприз лотереи - 22 987 125 рублей был разыгран 22 января 2026 года.

По словам победительницы, она участвует в лотереях с конца 2025 года, периодически покупая билеты в мобильном приложении "Столото". Женщина рассказала, что в тот день купила несколько билетов и выиграла 8 тысяч рублей.

Поймав свою волну удачи, подумала: "Ну ладно, куплю последний билет и лягу спать" рассказала Наталья

После этого победительница узнала, что выиграла суперприз. Как отметила участница розыгрыша, за несколько дней до выигрыша ей приснился сон, сулящий прибыль.

Наталья трудится лаборантом на государственном предприятии, у нее трое сыновей. Выигранные деньги победительница планирует частично отдать старшему сыну на покупку автомобиля, а также приобрести недвижимость.