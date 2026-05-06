Москва6 маяВести.Победительницей тиража лотереи от "Столото" "Рапидо Про" стала жительница города Лесной Свердловской области Наталья Плеханова. Об этом сообщил официальный распространитель всероссийских государственных лотерей.
Суперприз лотереи - 22 987 125 рублей был разыгран 22 января 2026 года.
По словам победительницы, она участвует в лотереях с конца 2025 года, периодически покупая билеты в мобильном приложении "Столото". Женщина рассказала, что в тот день купила несколько билетов и выиграла 8 тысяч рублей.
Поймав свою волну удачи, подумала: "Ну ладно, куплю последний билет и лягу спать"рассказала Наталья
После этого победительница узнала, что выиграла суперприз. Как отметила участница розыгрыша, за несколько дней до выигрыша ей приснился сон, сулящий прибыль.
Наталья трудится лаборантом на государственном предприятии, у нее трое сыновей. Выигранные деньги победительница планирует частично отдать старшему сыну на покупку автомобиля, а также приобрести недвижимость.