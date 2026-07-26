На Кубани пенсионерка задула свечу на торте и выиграла в лотерею 10 млн рублей Пенсионерка из Краснодарского края выиграла в лотерею 10 млн рублей

Москва26 июл Вести.Пенсионерка из Краснодарского края стала мультимиллионером, задув свечу на торте в свой день рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Национальную Лотерею" – оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.

В пресс-службе рассказали, что выигрыш был одним из ее именинных пожеланий.

Пенсионерка Вероника из Краснодарского края загадала желание на день рождения и выиграла 10 миллионов рублей в лотерее "Цветные шары" говорится в сообщении

Задувая свечу на торте, приготовленном дочерью в форме цифр 5 и 7, она загадала победу в лотерее и благополучие для своей семьи.

У женщины после этого появилась уверенность в исполнении желания, и она купила четыре билета лотереи. Один из них принес ей выигрыш суперприза.

Деньги Вероника хочет потратить на покупку дома для дочери и на свое здоровье, отметили в пресс-службе оператора лотерей.