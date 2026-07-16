Жительница Мордовии выиграла 15 млн рублей, выбрав билет по картинке с котом Картинка с котом на лотерейном билете помогла выиграть 15 млн

Москва16 июл Вести.Жительница Мордовии выиграла 15 миллионов рублей, после того как решила выбрать лотерейный билет с изображением кота в огуречной маске. Об этом сообщает РИА Новости в со ссылкой на оператора всероссийских государственных лотерей "Национальная Лотерея".

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Обладательница крупного выигрыша рассказала, что решила выбирать из тех билетов, на которых были изображения котов.