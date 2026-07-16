Москва16 июлВести.Жительница Мордовии выиграла 15 миллионов рублей, после того как решила выбрать лотерейный билет с изображением кота в огуречной маске. Об этом сообщает РИА Новости в со ссылкой на оператора всероссийских государственных лотерей "Национальная Лотерея".
Жительница Мордовии Снежана выиграла 15 миллионов рублей - суперприз моментальной лотереи "Лапки удачи"говорится в сообщении
Обладательница крупного выигрыша рассказала, что решила выбирать из тех билетов, на которых были изображения котов.