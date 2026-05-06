Москва6 маяВести.Саратовские полицейские вернули местной жительнице кота Барона, которого у нее похитила знакомая, сообщает ГУ МВД РФ по Саратовской области в своем канале в MAX.
44-летняя жительница поселка Расково обратилась в полицию с заявлением, что ее знакомая обманом похитила у нее кота (метиса мейн-куна) и не возвращает.
Забравшая кота жительница Ленинского района пояснила, что попросила животное на две недели, чтобы дети поиграли с котом.
Подозреваемая сказала, что отдаст животное, если хозяйка заплатит ей 30 тысяч рублей за ранее оказанную помощь в ремонте домауказывается в сообщении
В итоге кот был возвращен хозяйке, а по заявлению возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.