Саратовские полицейские вернули хозяйке кота, за которого попросили выкуп

В Саратове женщина выпросила у знакомой кота, а потом требовала за него выкуп Саратовские полицейские вернули хозяйке кота, за которого попросили выкуп

Москва6 мая Вести.Саратовские полицейские вернули местной жительнице кота Барона, которого у нее похитила знакомая, сообщает ГУ МВД РФ по Саратовской области в своем канале в MAX.

44-летняя жительница поселка Расково обратилась в полицию с заявлением, что ее знакомая обманом похитила у нее кота (метиса мейн-куна) и не возвращает.

Забравшая кота жительница Ленинского района пояснила, что попросила животное на две недели, чтобы дети поиграли с котом.

Подозреваемая сказала, что отдаст животное, если хозяйка заплатит ей 30 тысяч рублей за ранее оказанную помощь в ремонте дома указывается в сообщении

В итоге кот был возвращен хозяйке, а по заявлению возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.