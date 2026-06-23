В Тверской области женщина из мести обвинила односельчанина в выдуманной краже

Пенсионерка из Тверской области выдумала кражу, чтобы отомстить односельчанину В Тверской области женщина из мести обвинила односельчанина в выдуманной краже

Москва23 июн Вести.В Рамешках Тверской области женщина заявила в полицию о краже, которой на самом деле не было, чтобы отомстить. Об этом управление МВД по региону сообщило в MAX.

По данным ведомства, 66-летняя жительница Рамешковского муниципального округа обвинила в преступлении своего 49-летнего знакомого. По ее словам, он украл 25 000 рублей из салона автомобиля LADA Granta.

В ходе проверки всех обстоятельств произошедшего факт кражи не подтвердился. Выяснилось, что женщина сознательно оговорила односельчанина, желая ему отомстить за недавнюю драку с сожителем говорится в сообщении МВД

Отмечается, что пенсионерку предупреждали об ответственности за ложные сведения, когда она подавала заявление.

Теперь в отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе (ч. 1 ст. 306 УК РФ).