Москва6 апрВести.В Тюмени прокуратурой Калининского административного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве. В преступной деятельности обвиняется 23-летняя местная жительница, сообщает прокуратура Тюменской области в MAX.
По материалам следствия, в конце 2025 года фигурантка в мессенджере похитила денежные средства под видом оказания эзотерических услуг - гаданию. Потерпевшей, у которой в зоне СВО без вести пропал муж, обвиняемая сообщила, что он жив, но ранен.
Гадалка пообещала за денежное вознаграждение поставить "защиту" на мужа, направить молитву для него, сделать "откуп бойца"…говорится в сообщении
За якобы проведенные обряды фигурантка получила от потерпевшей 75 тысяч рублей. Потерпевшая заподозрила обман и обратилась в полицию.
В ходе следствия обвиняемая возместила причиненный ущерб. Уголовное дело передано в Калининский районный суд.