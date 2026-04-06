Жительницу Тюмени будут судить за обман жены бойца СВО

Москва6 апр Вести.В Тюмени прокуратурой Калининского административного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве. В преступной деятельности обвиняется 23-летняя местная жительница, сообщает прокуратура Тюменской области в MAX.

По материалам следствия, в конце 2025 года фигурантка в мессенджере похитила денежные средства под видом оказания эзотерических услуг - гаданию. Потерпевшей, у которой в зоне СВО без вести пропал муж, обвиняемая сообщила, что он жив, но ранен.

Гадалка пообещала за денежное вознаграждение поставить "защиту" на мужа, направить молитву для него, сделать "откуп бойца"… говорится в сообщении

За якобы проведенные обряды фигурантка получила от потерпевшей 75 тысяч рублей. Потерпевшая заподозрила обман и обратилась в полицию.

В ходе следствия обвиняемая возместила причиненный ущерб. Уголовное дело передано в Калининский районный суд.