Задержаны 2 женщины, укравшие у пенсионерки деньги под видом эзотерических услуг

Москва23 апр Вести.В Наро-Фоминске полицейские задержали двух женщин, 35 и 55 лет, которые под видом эзотерических услуг похитили у пенсионерки более 8 млн рублей. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области в своем канале в мессенджере MAX.

Как установлено, одна из злоумышленниц познакомилась с пожилой женщиной и представилась ясновидящей.

Она убедила ее в том, что для благополучия близких родственников необходимо проводить платные ритуалы: ставить свечи в монастырях, заказывать поминальные записки, осуществлять "чистки", а также другие обряды. Стоимость каждой такой услуги составляла от десятков до сотен тысяч рублей приводятся в сообщении слова начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой

В течение 6 лет потерпевшая под влиянием уговоров и психологического давления переводила деньги на счета аферисток, а также передавала им наличные. Так, общая сумма ущерба превысила 8 млн рублей.

Пенсионерка рассказала обо всем сыну, который незамедлительно обратился в полицию.

Дальнейшее общение с мошенницей проходило под контролем оперативников. Ее удалось задержать в ходе спланированной операции по передаче муляжа денег за очередной ритуал. Ко всему прочему, была задержана родственница аферистки, которая помогала писать СМС и осуществлять звонки потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)

В настоящее время фигурантки арестованы. Устанавливаются иные эпизоды их противоправной деятельности.