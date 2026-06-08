Жительницу Тюмени обманули на 4 миллиона рублей при покупке автомобиля Жительница Тюмени перевела мошенникам 4 млн рублей за несуществующий автомобиль

Москва8 июн Вести.Жительницу Тюмени обманули на 4 миллиона рублей. Неизвестный позвонил ей на сотовый телефон, представился сотрудником автосалона и, пообещав пригнать иномарку из-за рубежа, уговорил потерпевшую перевести требуемую сумму на указанные реквизиты. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области на платформе MAX.

Женщина поверила злоумышленнику и перевела 4 миллиона рублей.

Неизвестный, позвонив на сотовый телефон жительницы областного центра, представившись менеджером автосалона, ввел ее в заблуждение и под предлогом поставки автомобиля из-за границы убедил перевести на предоставленный счет 4 млн руб говорится в публикации надзорного ведомства

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени взяла под контроль ход расследования.