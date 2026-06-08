Москва8 июнВести.Жительницу Тюмени обманули на 4 миллиона рублей. Неизвестный позвонил ей на сотовый телефон, представился сотрудником автосалона и, пообещав пригнать иномарку из-за рубежа, уговорил потерпевшую перевести требуемую сумму на указанные реквизиты. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области на платформе MAX.
Женщина поверила злоумышленнику и перевела 4 миллиона рублей.
Неизвестный, позвонив на сотовый телефон жительницы областного центра, представившись менеджером автосалона, ввел ее в заблуждение и под предлогом поставки автомобиля из-за границы убедил перевести на предоставленный счет 4 млн рубговорится в публикации надзорного ведомства
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени взяла под контроль ход расследования.