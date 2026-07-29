Приморец пойдет под суд за мошенничество в отношении знакомого на 4,8 млн рублей

Приморец обманул знакомого на 4,8 млн рублей Приморец пойдет под суд за мошенничество в отношении знакомого на 4,8 млн рублей

Москва29 июл Вести.Житель Приморского края 42 лет предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба УМВД России по региону в мессенджере МАХ.

Обвиняемый несколько раз просил у своего знакомого деньги якобы для покупки спецтехники и автомобилей по договорам лизинга, обещая вернуть долг с процентами. Помимо этого, он убедил потерпевшего передать ему автомобиль для последующей реализации. Получив машину, мужчина продал ее, а деньги использовал по своему усмотрению.

В результате противоправных действий потерпевшему причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 4,8 миллиона рублей написали в пресс-службе

На время следствия фигуранту запретили определенные действия, на его имущество наложен арест на сумму свыше 1 млн рублей. Потерпевший заявил к нему гражданский иск на сумму 4 840 000 рублей.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.