В Приморье лидер ОПГ получил 10 лет за аферу с "поставкой" авто из Японии

В Приморье вынесен приговор лидеру ОПГ за аферу с "поставкой" авто из Японии В Приморье лидер ОПГ получил 10 лет за аферу с "поставкой" авто из Японии

Москва26 июн Вести.Суд в Приморском крае приговорил 38-летнего организатора преступной группы, которая провернула аферу под видом поставки автомобилей из Японии на 17 млн рублей, к 10 годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

В период с 2019 по 2022 годы осужденный организовал деятельность нескольких офисов во Владивостоке и Находке, которые под видом поставки автомобилей из Японии похищали деньги граждан. Участники преступной группы применяли различные схемы обмана: получение предоплаты либо полной стоимости автомобиля без последующей поставки, передача разукомплектованных запасных частей под видом целого транспортного средства, а также реализация автомобилей с измененными идентификационными номерами. Жертвами преступной схемы стали 18 граждан, сумма причиненного им ущерба превысила 17 млн рублей уточняется в канале надзорного ведомства в мессенджере MAX

Фигурант признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой). Гражданские иски потерпевших удовлетворены, отметили в прокуратуре.