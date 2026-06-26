Москва26 июнВести.Суд в Приморском крае приговорил 38-летнего организатора преступной группы, которая провернула аферу под видом поставки автомобилей из Японии на 17 млн рублей, к 10 годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.
В период с 2019 по 2022 годы осужденный организовал деятельность нескольких офисов во Владивостоке и Находке, которые под видом поставки автомобилей из Японии похищали деньги граждан. Участники преступной группы применяли различные схемы обмана: получение предоплаты либо полной стоимости автомобиля без последующей поставки, передача разукомплектованных запасных частей под видом целого транспортного средства, а также реализация автомобилей с измененными идентификационными номерами. Жертвами преступной схемы стали 18 граждан, сумма причиненного им ущерба превысила 17 млн рублейуточняется в канале надзорного ведомства в мессенджере MAX
Фигурант признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой). Гражданские иски потерпевших удовлетворены, отметили в прокуратуре.