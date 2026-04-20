В Алтайском крае осудили банду автоподставщиков На Алтае вынесли приговор по делу об автоподставах

Москва20 апр Вести.Центральный районный суд Барнаула вынес приговор четырем участникам организованной преступной группы по делу о махинациях с автострахованием и их шести подельникам. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Установлено, что в 2023-2024 годах банда совершала умышленные ДТП, которые маскировались под случайные. Это в свою очередь предоставляло право на обращение в страховые компании с заявлением о получении страховых выплат.

В ходе подготовки к преступлениям соучастники распределяли роли, выбирали малолюдные места, а также определялись лица, кто будет выступать в качестве потерпевшей и виновной стороны.

Умышленно было инсценировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием различных автомобилей, как принадлежащих подсудимым, так и приисканных последними специально для совершения ДТП говорится в сообщении

В результате умышленных действий причинен ущерб 9 страховым компаниям на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Фигурантам назначили от 3 лет 5 месяцев лишения свободы условно до 5 лет колонии общего режима. В отношении двух подсудимых уголовное преследование прекращено в связи с примирением сторон.