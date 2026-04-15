В Приморье направили в суд уголовное дело о мошенничестве со страховкой Уголовное дело о мошенничестве со страховкой в Приморье направлено в суд

Москва15 апр Вести.Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с автомобильной страховкой, сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.

Обвиняемые по делу – семейная пара 1995 и 1992 годов рождения.

Супружеская пара инсценировала дорожно-транспортные происшествия, намеренно создавая аварийные ситуации и совершая столкновения транспортных средств, после чего оформляла необходимые документы и обращалась в страховые организации за получением выплат заявили в МВД

В преступной деятельности супруги использовали, в числе прочих, поврежденные ранее автомобили. В страховые компании при этом направляли недостоверные сведения.

Всего обвиняемые инсценировали 27 аварий. Общий объем ущерба составил более 4 миллионов рублей. Супругам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.