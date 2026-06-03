Двое приморцев получили 10 и 11 лет за контрабанду древесины на 1,6 млрд рублей

Двое жителей Приморья получили сроки за контрабанду древесины на 1,6 млрд рублей Двое приморцев получили 10 и 11 лет за контрабанду древесины на 1,6 млрд рублей

Москва3 июн Вести.К лишению свободы на 10 и 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима приговорил Центральный районный суд Хабаровска двух жителей Приморья, обвиняемых в контрабанде древесины на сумму свыше 1,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу в мессенджере МАХ.

Один из обвиняемых до 2022 года был депутатом Заксобрания Приморского края, а второй руководил крупной компанией, занимавшейся лесозаготовками.

… в период с 2015 г. по 2019 г. обвиняемые осуществляли руководство деятельностью двух организованных групп, совместно с другими соучастниками реализовали схему незаконного перемещения через таможенную границу в КНР … древесины на сумму свыше 1 млрд 692 млн рублей путем недостоверного декларирования товаров от имени ряда юридических лиц, руководимых номинальными директорами отметили в пресс-службе

Суд приговорил их к срокам 10 лет и 11 лет исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 тыс. руб. и 950 тыс. руб., с лишением права заниматься внешнеэкономической деятельностью, связанной с оптовой торговлей лесоматериалами сроком на 2 и 3 года.

Имущество обвиняемых общей стоимостью более 311 млн рублей конфисковано в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил. В отношении четырех соучастников криминальной деятельности ранее вынесены обвинительные приговоры.