Приговор по делу о мошенничестве на 183 млн рублей вынесен в Хабаровске Трое хабаровчан осуждены за мошенничество на сумму более 183 млн рублей

Москва19 июн Вести.Трое жителей Хабаровского края получили реальные сроки по делу о мошенничестве на сумму свыше 183 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края в мессенджере МАХ.

С апреля 2017 по май 2020 года житель Хабаровска, занимавший пост гендиректора лесозаготовительной организации, а также двое его знакомых и неустановленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, переоформили компанию в производственный кооператив и исключили двух пайщиков – иностранных граждан. Таким образом они получили права на 100% паевого фонда предприятия, а также на все имущество и имущественные права организации, чем причинили иностранным гражданам ущерб на сумму 144 млн рублей.

Кроме того… являясь председателем правления производственного кооператива, горожанин с использованием своего служебного положения в период с июня 2019 года по апрель 2021 года … похитил принадлежавшие одному из (иностранных граждан – ред.) денежные средства, причинив ущерб … на общую сумму более 39 млн рублей написали в пресс-службе

Железнодорожный районный суд Хабаровска назначил подсудимым наказание в виде реального лишения свободы сроком от 7 до 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере от 600 до 800 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

С виновных солидарно взыскано 144 млн рублей, кроме того, с одного из них взыскано более 39 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.