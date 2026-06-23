Москва23 июнВести.Два жителя Владивостока: 41-летняя женщина и 47-летний мужчина – получили сроки за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, в том числе совершенное организованной группой, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.
В суде установлено, что в 2017 году мужчина создал и возглавил организованную группу с целью контрабанды древесины. К незаконной деятельности он привлек двух своих знакомых. В период с 2017 года по 2019 год соучастники незаконно вывезли за границу свыше 200 тыс. куб. м лесоматериалов из различных пород древесины стоимостью более 590 млн рублейотметили в пресс-службе
С подконтрольными им компаниями фигуранты подписывали фиктивные документы, фактически приобретая древесину без документов о законности ее происхождения.
Решением суда организатор получил 8,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 700 тыс. рублей. Женщине назначено наказание в виде 7,5 года колонии общего режима и штрафа в размере 700 тыс. рублей. Назначенное наказание в виде лишения свободы отсрочено от реального исполнения до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
Приговор не вступил в законную силу. В отношении третьего участника группы ранее также постановлен обвинительный приговор.