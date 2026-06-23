Приморцы вывезли за границу древесины на сумму более 590 млн рублей

Два жителя Владивостока получили сроки за контрабанду древесины Приморцы вывезли за границу древесины на сумму более 590 млн рублей

Москва23 июн Вести.Два жителя Владивостока: 41-летняя женщина и 47-летний мужчина – получили сроки за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, в том числе совершенное организованной группой, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.

В суде установлено, что в 2017 году мужчина создал и возглавил организованную группу с целью контрабанды древесины. К незаконной деятельности он привлек двух своих знакомых. В период с 2017 года по 2019 год соучастники незаконно вывезли за границу свыше 200 тыс. куб. м лесоматериалов из различных пород древесины стоимостью более 590 млн рублей отметили в пресс-службе

С подконтрольными им компаниями фигуранты подписывали фиктивные документы, фактически приобретая древесину без документов о законности ее происхождения.

Решением суда организатор получил 8,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 700 тыс. рублей. Женщине назначено наказание в виде 7,5 года колонии общего режима и штрафа в размере 700 тыс. рублей. Назначенное наказание в виде лишения свободы отсрочено от реального исполнения до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Приговор не вступил в законную силу. В отношении третьего участника группы ранее также постановлен обвинительный приговор.