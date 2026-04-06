Москва6 апр Вести.Кировский районный суд города Красноярска вынес приговоры виновным по делу о контрабанде лесоматеарилов на сумму в 479 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс".

Суд установил, что двое обвиняемых действовали по предварительному сговору в период с 2019 по 2021 годы. Мужчины передавали таможне подложные сопроводительные документы о происхождении древесины.

Впоследствии они незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС лесоматериалы хвойных пород объемом более 60 тысяч кубометров уточнили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Одного из подсудимых приговорили к четырем годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей. Второй мужчина 2,5 года обязан провести на принудительных работах с удержание 20% дохода в пользу государства.