В Красноярске вынесен приговор по делу об уклонении от таможенных платежей

Москва22 мая Вести.Суд Красноярска постановил приговор в отношении трех местных жителей, они признаны виновными в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму более 62 миллиона рублей, сообщается в MAX-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Судом установлено, что с 2021 года по 2024 год осужденные с четвертым соучастником преступной группы организовали ввоз импортных велосипедов и запчастей к ним в Россию через таможенную границу ЕАЭС, предоставив таможенному органу фиктивные документы от юрлиц с заниженной стоимостью товаров.

Размер не уплаченных в бюджет РФ таможенных платежей превысил 62 миллиона рублей

Суд назначил двум виновным лишение свободы на 4 года 5 месяцев со штрафом 400 тысяч рублей каждому, третьему - лишение свободы на 4 года со штрафом 200 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Ущерб возмещен в полном объеме. Четвертый фигурант находится в международном розыске.