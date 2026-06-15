В Приангарье вынесли приговор по делу о контрабанде древесины на 616 млн рублей

В Приангарье бухгалтер получила срок за контрабанду древесины на 616 млн руб. В Приангарье вынесли приговор по делу о контрабанде древесины на 616 млн рублей

Москва15 июн Вести.Нижнеудинский городской суд Иркутской области вынес приговор бухгалтеру лесозаготовительной компании по делу о контрабанде древесины стоимостью более 616 миллионов рублей. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Установлено, что с 2013 года по 2017-й женщина в составе преступной группы незаконно переместила древесину через таможенную границу ЕАЭС. В частности, она декларировала лесоматериалы с использованием подложных документов.

В результате преступных действий незаконно экспортировано более 130 тыс. куб м лесоматериалов стоимостью более 616 млн рублей сказано в сообщении

Суд признал ее виновной в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенной организованной группой.

Женщине назначено восемь лет колонии общего режима и штраф 600 тысяч рублей. Также суд конфисковал у нее денежные средства, эквивалентные стоимости незаконно перемещенных пиломатериалов.