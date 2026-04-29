Уголовное дело о контрабанде 300 куб. м леса на 2 млн рублей возбудили в Хакасии

Дело о контрабанде леса на 2 млн рублей возбуждено в Хакасии Уголовное дело о контрабанде 300 куб. м леса на 2 млн рублей возбудили в Хакасии

Москва29 апр Вести.Уголовное дело о контрабанде более 300 куб. м лесоматериалов стоимостью более 2 млн рублей возбуждено в Республике Хакасия, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.

Установлено, что в 2021 году участником внешнеэкономической деятельности организовано незаконное перемещение лесоматериалов хвойных пород через государственную границу Российской Федерации в страну члена ЕАЭС объемом свыше 300 куб. м и стоимостью более 2 млн рублей отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что заготовщик внес в единую государственную систему ложные сведения о происхождении древесины.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.