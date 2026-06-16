В Псковской области возбуждено дело о контрабанде более 22 тонн лесоматериалов

Псковского предпринимателя обвиняют в контрабанде более 22 тонн лесоматериалов В Псковской области возбуждено дело о контрабанде более 22 тонн лесоматериалов

Москва16 июн Вести.В Псковской области по результатам проверки, проведенной региональной транспортной прокуратурой, возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов. Об этом Северо-Западная транспортная прокуратура сообщает в MAX.

В 2023 году предприниматель незаконным образом перевез через границу автомобильным транспортом лесоматериалы стоимостью свыше 330 тысяч рублей. Вес контрабанды составил более 22 тонн.

Для этого он предоставил в таможню недостоверные сведения о стране происхождения и производителе товара говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Транспортная прокуратура контролирует результаты расследования.