Москва18 июн Вести.Балтийские таможенники предотвратили контрабанду 1,3 млн пачек сигарет белорусского производства. Стоимость этой партии - более 207 млн рублей, сообщает пресс-служба Балтийской таможни.

Нелегальный товар выявили в морском порту Большой порт Санкт-Петербург при сканировании контейнера с диванами, следовавшего в Европу говорится в сообщении

Инспекторы досмотрели мебель и обнаружили упакованные в полиэтиленовую пленку блоки сигарет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. По нему предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.