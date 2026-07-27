В Калининграде пресекли попытку вывоза сигарет в Литву Контрабанда на метеошарах – калининградские таможенники задержали партию сигарет

Москва27 июл Вести.Калининградские таможенники предотвратили необычную попытку контрабанды: двое россиян с помощью метеошаров хотели переправить в Литву 6,5 тысяч пачек сигарет белорусского производства, сообщает Федеральная таможенная служба.

По данным правоохранителей, злоумышленники глубокой ночью мужчины приехали в лес у самой границы. Перед операцией они изучили прогноз погоды, учли направление ветра и атмосферное давление. Сигареты упаковали в картонные коробки, оснащенные GPS‑датчиками — чтобы отследить, где груз приземлится. По замыслу контрабандистов, ветер должен был «бесплатно» доставить товар за границу.

Однако план провалился. Таможенники задержали мужчин на месте. Рядом были обнаружены готовые к отправке метеошары и микроавтобус с газовыми баллонами для их заправки.

В коробках нашли 3,5 тыс. пачек сигарет. Еще 3 тыс. пачек обнаружили в сарае у дома одного из контрабандистов. По оценке экспертов, общая стоимость товаров достигает почти 1 млн рублей уточняется в сообщении

В отношении подельников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.